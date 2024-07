Leichenfund: Frau im Bikini treibt im Stadthafen – Polizei kann Identität feststellen

In Rostock ist am Sonntag eine Wasserleiche gefunden worden. Die Tote trug einen Bikini. Wer ist die Frau? Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Ein Passant hat am Sonntagmorgen im Rostocker Stadthafen in der Nähe des Fähranlegers einen leblos im Wasser treibenden menschlichen Körper entdeckt. Die alarmierten Rettungskräfte hätten die mit einem Bikini bekleidete Person nur noch tot bergen können, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Nach ersten Erkenntnissen deute nichts auf einen gewaltsamen Tod hin.

Kriminalpolizei Rostock ermittelt

Die Kriminalpolizei führe die weiteren Ermittlungen. Im Uferbereich gefundene Kleidungsstücke hätten der Toten zugeordnet, ihre Identität damit zweifelsfrei festgestellt werden können, hieß es in einer am Nachmittag verbreiteten Mitteilung. Demnach handelt es sich um eine 27 Jahre alte chilenische Staatsbürgerin mit dauerhaftem Aufenthalt in Rostock.

Zum möglichen Unfallhergang machte die Polizei keine Angaben, Anhaltspunkte für eine Straftat lägen nicht vor, hieß es. Unklar blieb, ob das Unglück im Zusammenhang mit den Feiern zum Christopher Street Day am Samstag in Rostock steht. In einem nahegelegenen Szene-Club hatte am Abend die Abschlussparty stattgefunden. (dpa/mp)