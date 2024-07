Schockfund an Fähranleger: Passant entdeckt Wasserleiche

Ein Passant hat am Sonntagmorgen in Rostock eine schaurige Entdeckung gemacht. An einem Fähranleger entdeckte er eine tote Person im Wasser. Die Person trug Badekleidung.

Nach MOPO-Informationen hatte ein Passant am Morgen einen Notruf vom Fähranleger Kabutzenhof abgesetzt und eine leblos im Wasser treibende Person gemeldet. Für sie kam allerdings jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den sicheren Tod feststellen.

Leichnam kam in die Gerichtsmedizin

Der Leichnam, bei dem es sich um eine Frau handeln soll, wurde in die Gerichtsmedizin transportiert. Hier soll die Todesursache geklärt werden. Die Frau war lediglich mit Badekleidung bekleidet. Nähere Details waren zunöchst nicht bekannt, die Polizei ermittelt.