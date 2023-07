Lebensgefahr! Mit Tochter hinten drauf: Mann crasht Motorrad bei Probefahrt

Am Samstag kam es bei einer Motorradfahrt im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern zu einem schweren Unfall: Ein Mann und seine zehnjährige Tochter wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte, unternahm der 36-Jährige mit seiner Tochter auf dem Rücksitz am Samstagnachmittag in der Gemeinde Wöbbelin eine Probefahrt mit einem Motorrad. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und die beiden stürzten.

Das könnte Sie auch interessieren: Blutiger Streit um die Freundin endet für das Opfer im Gefängnis

Der Fahrer wurde aufgrund lebensbedrohlicher Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, das schwer verletzte Mädchen kam ebenfalls in eine Klinik. (dpa/mp)