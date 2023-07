Blutiger Streit um die Freundin endet für das Opfer im Gefängnis

Ein eskalierter Streit zwischen zwei Männern an eine Bushaltestelle in Rahlstedt endete am Samstagabend blutig – und für das Opfer in Haft. Der Mann war vom neuen Partner seiner Ex mit einer Flasche verletzt worden.

Wie die MOPO erfuhr habe sich ein 40-Jähriger offenbar nicht damit abfinden können, dass seine Ex einen Neuen und ihn der vorher gemeinsamen Wohnung verwiesen hatte. Am Samstag sollte es zu einer Aussprache mit dem neuen Lebensgefährten kommen.

Mann mit Flasche niedergeschlagen – Opfer in Haft

Dazu habe man sich gegen 22.40 Uhr an einer Bushaltestelle im Großloherring getroffen. Hier sei die Situation laut Polizei eskaliert. Der 40-Jährige sei mit einer Flasche verletzt worden. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus – und dann ins Gefängnis.

Bei der Überprüfung seiner Personalien sei ein offener Haftbefehl entdeckt worden. Gegen den Täter wird wegen Körperverletzung ermittelt.