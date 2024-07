Mann belästigt Frauen auf offener Straße – Polizei sucht Betroffene

Ein Mann (29) fasste nach Zeugenaussagen Anfang der Woche mehreren Frauen in der Lüneburger Innenstadt an das Gesäß. Jetzt ruft die Polizei Betroffene dazu auf, sich zu melden.

Es passierte am Dienstag gegen viertel vor eins. Zeugen berichten, dass ein Mann mehreren Frauen in Lüneburg an das Gesäß fasste. Das gab die Polizei Lüneburg am Donnerstag bekannt. Die Taten sollen sich demnach unter anderem in der Schröderstraße in der Lüneburger Innenstadt ereignet haben.

Die Polizei fand den Mann nach eigenen Angaben ganz in der Nähe auf und verteilte ihm einen Platzverweis. Dabei soll es wohl nicht bleiben: Jetzt sucht die Polizei nach Betroffenen und nach Zeugen, die die Taten miterlebt haben. Wer etwas beobachtet hat oder selbst betroffen ist, kann sich unter der folgenden Nummer bei der Polizei Lüneburg melden: (04131) 8306-2215.