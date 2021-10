Großalarm für die Feuerwehr in Lüneburg! Dort ist in der Nacht zu Samstag ein Großcarport in Flammen aufgegangen. Rund ein dutzend darunter abgestellte Autos wurden zerstört. Die Bewohner eines benachbarten Wohnhauses gerieten in Gefahr.

Der Brand brach laut Polizei gegen 3.50 Uhr an der Straße Am Eichenwald aus. Bewohner eines benachbarten Wohnhauses riefen die Feuerwehr. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, schlugen meterhohe Flammen in den Nachthimmel. Eine dunkle Rauchwolke nebelte die Nachbarhäuser ein. Die Bewohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Lüneburg: Zwölf Autos bei Feuer zerstört

Die Retter versuchten den Brand aus mehreren Strahlrohren zu bekämpfen. Verpuffungen waren zu hören. Die Flammen fraßen sich von Auto zu Auto. Schließlich gaben die hölzernen Stützen des Großcarports nach – das Dach stürzte ein.

Lesen Sie auch: Zwei Menschen in Neu Wulmstorf von Zug erfasst – tot

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Zwölf Autos wurden bei dem Feuer vernichtet. Die Polizei hat den Brandort abgesperrt.