Party endet dramatisch: Hamburger Student (19) plötzlich verschwunden – Großeinsatz

Eine feuchtfröhliche Party auf einem Campingplatz an der Ilmenau in Melbeck (Landkreis Lüneburg) endet am Freitagabend dramatisch. Bis spät in die Nacht feiern Hamburger Studenten in einem Vereinsheim an der Uelzener Straße. Plötzlich merken sie, dass ihr Freund verschwunden ist. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an.

Nachdem die Studenten selbst nach ihrem bereits angetrunkenen Freund gesucht und nur sein Handy am Schlafplatz gefunden hatten, alarmierten sie die Polizei. Gegen 1 Uhr startete zunächst eine Suchaktion mit mehreren Streifenwagen, einer Polizeidrohne und Hunden. Noch in den Morgenstunden wurde die Suche nach dem 19-jährigen Aurel S. ausgeweitet.

Nach Studentenparty: Aurel S. (19) plötzlich verschwunden

Weitere Drohnen, Spürhunde (sogenannte Flächensuch- und Mantrailhunde) sowie 70 Einsatzkräfte waren an der Suche beteiligt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die DLRG suchten zeitgleich auch mit Booten auf der Ilmenau nach dem vermissten jungen Mann.

Trotz der groß angelegten Suche blieb der Hamburger Student bisher verschwunden. Aurel S. wird als 1,75 Meter groß und sportlich beschrieben. Zum Zeitpunkt des Verschwindens hatte Aurel braune, nach vorne gegelte Haare und trug eine Reißverschlussjacke mit weißer Aufschrift „eightyfive“, eine blaue Jeans und weiße Nike AirForce. Zeugen, die etwas gesehen haben oder den Aufenthaltsort von Aurel kennen, sollen sich unter der Rufnummer (04131) 8306-2215 bei der Polizei melden.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei laufen derzeit weiter. Auch die Wohnung des jungen Mannes in Hamburg wurde von der Polizei überprüft, auch hier fehlte von Aurel S. jede Spur.