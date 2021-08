Großalarm in Wedel (Kreis Pinneberg). Hier musste die Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus anrücken. Einer der Bewohner hatte sich vor dem Qualm auf den Dachbalkon gerettet und musste in einer aufwendigen Aktion gerettet werden.

Anwohner der Straße Schloßkamp wählten gegen 19.30 Uhr den Notruf 112 der Feuerwehr. Sie meldeten eine starke Rauchentwicklung und dass ein Bewohner auf einem Dachbalkon stehen würde. Sofort rückten mehrere Löschfahrzeuge und vorsichtshalber auch ein Rettungswagen und ein Notarzt an.

Feuer bei Hamburg – Bewohner vom Dachbalkon gerettet

Am Einsatzort angekommen, standen die Retter zunächst vor ein Problem. Um den Bewohner erreichen zu können, mussten sie zunächst mehrere kleine Bäume fällen um mit der Drehleiter an das Gebäude heranzukommen. Danach kam er mit einer Rauchvergiftung in die Klinik.

Nach gut 20 Minuten war der Brand unter Kontrolle, doch es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.