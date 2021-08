Dramatische Bilder auf der A1 am späten Sonntagabend: Ein Auto steht in Öjendorf in Höhe des Kreuz Ost in Vollbrand, Flammen schlagen in den Himmel.

Um kurz vor 23 Uhr gingen die Notrufe bei Polizei und Feuerwehr ein. Eine Familie fuhr mit ihrem PickUp 4×4 in Richtung Süden. Laut Lagedienst der Polizei gab es plötzlich einen Knall – und Feuer brach aus.

A1 in Hamburg: Pick-Up brennt völlig aus

Schnell stand der ganze Wagen in Flammen. Der Wohnwagen der Familie konnte noch abgekoppelt werden. Bei dem Einsatz waren Feuerwehren aus Wandsbek und Barsbüttel vor Ort.

Grund für das Feuer war laut Polizei ein technischer Defekt. Der Verkehr auf der A1 wurde einspurig vorbei geleitet, Teil der A24 gesperrt. Die Insassen blieben unverletzt. (paul)