Nach heftigem Regen: Straße nahe Hamburg überschwemmt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitag eine amtliche Unwetterwarnung für Hamburg und Umgebung herausgegeben. Schon am Vormittag kam einiges runter.

Für die Städte Wedel, Uetersen, Tornsch, Schenefeld, Quickborn, Pinneberg und die umliegenden Gemeinden gab es für den Freitag eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter. Für Altona, Wedel, Pinneberg, Buxtehude und die umliegenden Gemeinden wurde zudem eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen ausgesprochen.

Im Verlauf des Freitags entwickeln sich örtlich starke, teils schwere Gewitter. Außerdem wurde heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde vorhergesagt. Sogar von extrem heftigem Starkregen war die Rede.

Schwere Gewitter in Hamburg und Umgebung

Die Warnung galt bis Freitag um Mitternacht. In der Nacht zum Samstag sollten die unwetterartigen Gewitter dann ostwärts abziehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Döp-döp und Prost! Das ist am Wochenende in Hamburg los – jetzt Tickets gewinnen!

In Pinneberg hatte es bereits am Mittag heftig geregnet. Gullys liefen über, Straßen wurden überspült. Am Abend goss es in dem Kreis erneut. „Pinneberg, die Zweite. Erneut kräftiges Gewitter mit Starkregen“, twitterte der Meteorologe Jörg Kachelmann um 18.40 Uhr.

https://kachelmannwetter.com/de/regenradar/pinneberg/20220826-1640z.html

In Rellingen im Kreis Pinneberg stand ein Straßenabschnitt nach dem Guss am Abend völlig unter Wasser. Hamburg scheint glimpflich davon gekommen zu sein.

Landunter in dieser Straße in Rellingen.

Zwar gab es hier und da kurze heftige Schauer, etwa in Bergedorf. Doch die Hamburger Feuerwehr meldete bis 21.15 Uhr keinen einzigen wetterbedingten Einsatz.