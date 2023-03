Raven auf der Trabrennbahn, mit Kind und Kegel zum Familientag oder Wein trinken an der Osterstraße? In Hamburg ist dieses Wochenende so einiges geboten – ein Highlight jagt das nächste! Aber wohin am besten? Die MOPO gibt einen Überblick, was los ist in unserer Stadt.

„Hyper, Hyper“ auf der Trabrennbahn

„God save the rave“ heißt die Tour des Techno-Trios Scooter. Am Samstag stehen die Raver auf der Trabrennbahn an der Luruper Chaussee 30 (Bahrenfeld) und lassen die Bässe aus den Lautsprechern wummern. Seit mittlerweile 25 Jahren stehen die drei Musiker gemeinsam auf der Bühne und bringen das Publikum mit Song wie „How much is the fish“ oder „Hyper, Hyper“ zu toben. Wer noch Tickets für die Show am Samstag ergattern will, kann sich hier welche bestellen. Oder nimmt einfach am legendären MOPO-Gewinnspiel teil.

Der Sänger der deutschen Techno-Band Scooter, H.P. Baxxter. (Archivfoto) picture alliance / dpa | Daniel Karmann Der Sänger der deutschen Techno-Band Scooter, H.P. Baxxter. (Archivfoto)

Jetzt 2×2 Tickets für das Scooter-Konzert gewinnen!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, beantwortet einfach folgende Frage: Wie heißt der Frontmann des Techno-Trios Scooter? Schick die Antwort in einer E-Mail mit dem Betreff „Scooter“ und deinen Kontaktdaten an: gewinn@mopo.de. Teilnahmeschluss ist Freitag, 14 Uhr.

Ratsherrn-Brauerei feiert 10. Geburtstag

Die Ratsherrn-Brauerei lädt anlässlich des 10-jährigen Jubiläums zum öffentlichen Hoffestival in die Schanzenhöfe in der Lagerstraße 30a (Sternschanze) ein. Das zweitägige Hoffestival startet bereits am Freitag und geht bis Samstag. Es gibt eine Auswahl von 20 verschiedenen limitierten Ratsherrn Stadtteiletiketten. Los geht’s am Samstag um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Bei Ratsherrn wird Freitag und Samstag feuchtfröhlich gefeiert. Ratsherrn Brauerei GmbH Bei Ratsherrn wird Freitag und Samstag feuchtfröhlich gefeiert.

Prost! Weinfest Osterstraße ist zurück

Das Weinfest an der Osterstraße ist endlich zurück! Nach zwei Jahren „Abstinenz“ kehrt es an diesem Wochenende zurück auf den Fanny-Mendelssohn-Platz (Eimsbüttel). Los geht’s von 12 bis 23 Uhr. Mit dabei: Live-Musik von „Craphoots“, „Mizzywave“ und „Pumpwerk“. Der Eintritt ist frei.

Bergedorfer Stadtfest

Von Freitag bis Sonntag findet das Bergedorfer Stadtfest statt. Viele Buden, Stände und musikalische Highlights schmücken die Innenstadt. Unter anderem kann man Musik auf vier Bühnen erleben, ein Programm für Kinder entdecken und auch das Fest der Nationen wird gefeiert.

Swamp!-Festival: Party mit Solarenergie

Ein durch vor Ort erzeugte Solarenergie betriebenes Musik- und Kunstfestival in der Nähe des Kohlekraftwerks in Hamburg Moorburg steht am Samstag an. Das Swamp!-Festival beweist, dass auch ohne Kohlestrom mit eigener Solaranlage und Akkus Tag und Nacht gefeiert werden kann. Getreu nach dem Motto „Keine Kohle – trotzdem Strom“ setzt das Festival auf Beides: Nachhaltigkeit und Spaß. Los geht’s um 15 Uhr, Ende um 0 Uhr Wo? Am Moorburger Elbdeich 249.

Musik, Tanz und Begegnung auf dem Veddelfest

Am Samstag findet von 14 bis 18 Uhr das Veddelfest statt. An mehreren Orten auf der Veddel erwartet die Hamburger ein diverses musikalisches und kulinarisches Programm, sowie ein großes Kinderprogramm zum Spielen, Basteln und Staunen.

Schnäppchen jagen im Turmweg

Seit über 50 Jahren veranstaltet der Bürgerverein vor dem Dammtor R.V. den beliebten Flohmarkt auf dem Turmweg (Rotherbaum). Nun ist es endlich am Samstag wieder soweit. Handeln, feilschen und Schnäppchen mit entspannter Atmosphäre und guter Stimmung. Ab 8 Uhr geht’s los.

Feuchtfröhliches Winzerfest auf dem Kiez

Beim St. Pauli Winzerfest von Donnerstag bis Sonntag steht der Spielbudenplatz ganz im Zeichen des Genusses. Insgesamt sechs Winzer und Weinanbieter aus Deutschland präsentieren an diesen Tagen die leckersten und spannendsten Weine aus deutschen Anbaugebieten mitten im Herzen der Reeperbahn. Los geht es am Samstag von 13 bis 2 Uhr nachts und am Sonntag von 13 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Gute Weine bei guter Gesellschaft: Das Winzerfest auf dem Spielbudenplatz hat viele Fans. hfr Gute Weine bei guter Gesellschaft: Das Winzerfest auf dem Spielbudenplatz hat viele Fans.

Hamburger Familientag

Der Hamburger Familientag im Rathaus-Innenhof und in der Handelskammer (Altstadt) bietet ein großes Kinder- und Familienfest mit vielen Attraktionen. Eltern können sich darüber hinaus über die Angebote vieler Organisationen und Einrichtungen für Familien informieren und mit Experten über Fragen der Kindererziehung sprechen. Der Eintritt ist kostenlos. Mehr Informationen und Angebote in verschiedenen Bezirken finden Sie hier!

Endlich wieder Deichpartie Finkenwerder!

Die Deichpartie ist zurück! Am Samstag und Sonntag ist es endlich wieder soweit: Der Hamburger Stadtteil Finkenwerder öffnet seine Tore. Auf Besucher warten über 25 Stationen, mit mehr als 50 Ausstellern aus den Bereichen Kunst, Musik, Handwerk, Historisches und Landwirtschaft die Euch einen Einblick in Ihr Schaffen geben.

Ein Schlepper fährt auf der Elbe in Richtung Finkenwerder. (Archivfoto)

Der Elbsommer geht vorbei!

In den Sommermonaten Juni, Juli und August fanden im Rahmen des Elbsommers Lesungen, Sportveranstaltungen, Poetry Slams, Comedy und vieles mehr kostenfrei am Wochenende statt. Diese Eventreihe endet nun am Sonntag. Am Bolzplatz am Lohsepark (HafenCity) wird um 14 Uhr Fußball gespielt, am Amerigo-Vespucci-Platz (HafenCity) wird ab 15 Uhr geswingt. Mitmachen oder zuschauen – es lohnt sich!

Kultursommer Festival im Park

Der „Sommer im Park“ findet seit 2018 jährlich im Harburger Stadtpark statt, um die Kultur und Integration in Harburg zu fördern und die Vielfalt der Harburger Kulturszene zu präsentieren. Die Schwerpunkte des Sommer-Events liegen auf der Kultur, Kunst, Musik und auf der Begegnung verschiedener Altersgruppen, Nationalitäten und Persönlichkeiten sowie auf dem Erleben der Natur.

Das Programm am Freitag und Samstag wird von den beiden Musikclubs Stellwerk und Marias Ballroom organisiert. Den krönenden Abschluss der Veranstaltung am Sonntag bildet „Harburg feiert Vielfalt“. Auf der Freilichtbühne wird für Stimmung gesorgt – auf dem Markt der Vielfalt präsentieren zahlreiche Vereine und Institutionen sich und ihre Arbeit. Schaut es euch an!