Unfall beim Schwimmen: Zwölfjährige löst Großeinsatz bei Hamburg aus

Größerer Einsatz bei Hamburg: Die Feuerwehr hat in Schenefeld (Kreis Pinneberg) eine Zwölfjährige gerettet, die sich beim Schwimmen an einer Fliese verfangen hatte.

Zu dem Unfall kam es im Rahmen des Schulschwimmens am Donnerstagmorgen: Das Mädchen soll nach Angaben der Retter an einem Fliesenschild hängengeblieben sein. Sie habe sich aus eigener Kraft nicht retten können, so ein Sprecher. Akute Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Feuerwehr und Polizei vor Ort

Die Lehrer alarmierten die Feuerwehr; die Kräfte befreiten das Kind kurz darauf, unter anderem mit Hammer und Meißel. Vor dem zur Schule gehörenden Schwimmbad standen mehrere Wagen der Feuerwehr, auch die Polizei war vor Ort.

Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Arbeit am Unfallort übernommen, als die Feuerwehr ihren Einsatz für beendet erklärt hatte. (dg)