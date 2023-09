BMW rammt Lkw: Ein Toter bei schwerem Unfall vor den Toren Hamburgs

In Pinneberg ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Auto und ein Lkw stießen zusammen – ein 26-Jähriger verstarb im Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 21 Uhr auf dem Westring. Wie ein Polizei-Sprecher der MOPO sagte, wollte der BMW einen abbiegenden Lkw überholen – es kam zum Zusammenstoß. Wie genau, ist derzeit noch nicht klar.

Unfall in Pinneberg: 26-Jähriger stirbt im Krankenhaus

In dem BMW saßen drei Männer: Der 26-jährige Beifahrer wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht – dort verstarb er noch in der Nacht. Ein weiterer Mitfahrer (23) wurde schwer verletzt. Der 33 Jahre alte Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Beide kamen ebenfalls in Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Tote bei fatalem Frontalcrash auf Bundesstraße

Die beiden Insassen des Lkw wurden nicht verletzt. Um die Spuren des Unfalls rekonstruieren zu können, war ein Sachverständiger vor Ort. Der Westring war drei Stunden lang voll gesperrt.