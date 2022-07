Pinneberg: Polizeihund ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Der Held in der Nacht zum Donnerstag war der Polizeihund „Jack“ – er hat einen Einbrecher noch vor Ort aufgespürt. Der 21-jährige Täter war in Pinneberg in Büroräume eingebrochen.

Bei einem Einsatz in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei einen Einbrecher (21) auf frischer Tat ertappt. Um 23.40 Uhr wurde in Büroräumen in Pinneberg Alarm ausgelöst. Die Polizei durchsuchte das Haus: Kurz darauf fand sie den Täter in seinem Versteck.

Geldstrafe: Urteil folgte schon Freitag

Der eingesetzte Diensthund „Jack“ schlug vor einem Schrank an. Darin versteckte sich der Verdächtige – in der einen Hand eine Taschenlampe, in der anderen ein Bündel Geldscheine. Der 21-Jährige ließ sich widerspruchslos festnehmen und wurde auf das Revier gebracht – er hatte Alkohol im Blut mit einem Wert von 1,4 Promille.

Der Täter wurde schon am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Für den wohnungslosen 21-Jährigen wurde eine Geldstrafe verhängt. (mp/sku)