Motorradunfall bei Hamburg: 25-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Quickborn (Kreis Pinneberg) schwer verletzt worden. Der Mann war allein auf der Straße unterwegs. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.50 Uhr. Der 25-jährige Biker war auf der Barmstedter Straße unterwegs, als er mit seinem Motorrad verunglückte.

Rettungsdienst, Notarzt und Rettungshubschrauber eilten an den Unfallort, um den schwer verletzten Mann zu versorgen. Anschließend wurde er in eine Hamburger Klinik geflogen. Die Staatsanwaltschaft schickte einen Sachverständigen an den Unfallort, um den Hergang des Unfalls zu klären. (abu)