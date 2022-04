Kurioser Diebstahl im Norden: Polizei stellt Pizza-Dieb

Zu einem kuriosen Diebstahl ist es am Ostermontag in Rellingen (Kreis Pinneberg) gekommen. Der Tatverdächtige soll in den frühen Morgenstunden Tiefkühlware gestohlen haben. Als die Polizei ihn stellte, wurden zudem Bierflaschen unbekannter Herkunft bei dem Mann gefunden.

Die Pizza und weitere Tiefkühlware wurden laut Polizei aus einer Truhe unter dem Carport eines Anwohners der Hempbergstraße entwendet. Dieser bemerkte gegen 6.15 Uhr am Montag den Verlust und überprüfte die Aufnahmen seiner Videoüberwachung.

Rellingen: Dieb stiehlt Pizza und Bier

Der Diebstahl lag zu diesem Zeitpunkt bereits eine Stunde zurück – doch der Geschädigte konnte den Tatverdächtigen wenig später im Hermann-Löns-Weg antreffen, heißt es. Er alarmierte die Polizei und der mutmaßliche Täter wurde gestellt.

Die Beamten fanden neben den gestohlenen Tiefkühlwaren auch 20 Bierflaschen in dem Rucksack des 65-jährigen Mannes. Da der Dieb keine glaubwürdigen Angaben zu der Herkunft der Flaschen machen konnte, wurde der Alkohol sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde mit auf ein Revier genommen.

Die Ermittler des Polizeireviers Rellingen suchen nun den rechtmäßigen Besitzer des Biers sowie Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. (04101) 4980. (se)