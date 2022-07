Kaum ein Bruch gelungen! Dieser Einbrecher war immer zu laut

Sechs Einbrüche in einer Nacht – und fünfmal ohne Beute: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein erfolgloser Einbrecher (45) in Wedel (Kreis Pinneberg) festgenommen worden.

Eine aufmerksame Zeugin informierte gegen 4.10 Uhr die Polizei: Sie hatte in der Rissener Straße einen Mann mit einer Leiter unter dem Arm bemerkt – auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses.

Zivilkräfte des Polizeireviers Wedel nahmen drei Minuten später den 45-jährigen Mann am Tatort fest. Am Freitagnachmittag erließ ein Haftrichter dann den Haftbefehl.

Nur der erste Einbruch „glückte“

Der Verdächtige ohne festen Wohnsitz scheint mehrfach in der Nacht zugeschlagen zu haben: Der erste gemeldete Einbruch in dieser Nacht war in der Zeit zwischen 22 Uhr und 0.30 Uhr. Ein Mann brach über eine gekippte Terrassentür in eine Wohnung in der Spitzerdorfstraße ein. Während die Bewohner schliefen, kam es zu einem Diebstahl.

Um 0.15 Uhr kam es wieder zu einem Einbruch in der Spitzendorfstraße. Diesmal wurde der unbekannte Mann bemerkt und vom Bewohner angesprochen. Er verließ sofort die Hochparterrewohnung. Um 1.50 Uhr startete erneut ein Einbruchsversuch, diesmal im Müllerkamp: Doch er wurde vom Bewohner angesprochen, als er dabei war, über den Balkon einzusteigen – und flüchtete.

Gegen 2.45 weckte ein Einbrecher dann eine 51-Jährige im Autal durch den Lichtkegel seiner Taschenlampe und floh auch hier nach Ansprache. Schon zehn Minuten später versuchte dann eine Person im Mühlenstieg ein gekipptes Fenster eines Mehrfamilienhauses aufzudrücken. Eine Bewohnerin trat an das Fenster und konnte den Täter vertreiben.

Alle Einbruchsopfer alarmierten die Polizei, die den Mann um 4.13 Uhr an der Rissener Straße festnahm. (sku)