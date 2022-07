Serientäter? Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher in Wassergraben

Beamte der Hamburger Polizei haben in der Nacht zu Samstag in Wilhelmsburg einen Mann festgenommen, der „in verdächtiger Weise“ mehrere Grundstücke betreten haben soll. Die Beschreibung des 22-Jährigen deckt sich mit der eines Einbrechers, der am Freitag in der Nähe zum Festnahmeort zugeschlagen hatte.

Anwohner der Straße Im Schönenfelde hatten um 5.20 Uhr die Polizei gerufen und von besagtem Mann berichtet. Zivile Beamte hefteten sich an seine Fersen, sahen, wie er „unbefugt ein Grundstück eines Wohnhauses betrat“. Er und der Mann, der Freitag in ein Haus in Wilhelmsburg eingestiegen war und Geld gestohlen hatte, sollen gleich aussehen.

Serientäter? Polizei Hamburg schnappt mutmaßlichen Einbrecher

„Als der Verdächtige die Beamten bemerkte, versuchte er zu flüchten“, sagte eine Polizeisprecherin. „Die Beamten konnten ihn aber nach kurzer fußläufiger Verfolgung in einem Wassergraben stellen und vorläufig festnehmen.“ Ein Richter erließ einen Haftbefehl gegen den Mann. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Arbeiten in dem Fall.

Insbesondere wollen die Polizisten nun prüfen, ob er für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnte. (dg)