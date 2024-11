Halle von „Otto Dörner“ brennt – 70 Feuerwehrleute im Einsatz

Großeinsatz der Feuerwehr im Kreis Pinneberg: In Tornesch hat am Donnerstagabend eine Halle auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens gebrannt.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 19 Uhr alarmiert – die automatische Brandmeldeanlage in einer Sortieranlage des Unternehmens „Otto Dörner“ hatte Alarm ausgelöst. Müll war in der Halle in Brand geraten.

Feuer in Tornesch mit starker Rauchentwicklung

Als die Freiwillige Feuerwehr auf dem Gelände an der Merian-Straße eintraf, hatte sich bereits viel Qualm gebildet, wie ein Sprecher zur MOPO sagte. Die starke Rauchentwicklung erschwerte den Feuerwehrleuten die Sicht.

Um 20.15 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Was den Brand ausgelöst hat, ist nicht bekannt.