Was hat sie sich dabei nur gedacht ? Am Montagmorgen hat eine Frau in Schenefeld (Kreis Pinneberg) ein Kind vom Fahrrad geschubst. Anschließend flüchtete sie.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 7.35 Uhr an der Einmündung Swatten Weg/Ecke Friedrich-Ebert-Allee. Dort war 10-Jähriger mit seinem Rad auf dem Weg zur Schule. Hier soll der Junge eine Frau, die mit ihrem Rad an der Kreuzung stand, leicht touchiert haben. Darüber war sie offenbar so erbost, dass sie ausrastete und den Schüler vom Rad schubste.

Schenefeld: Frau schubst Kind vom Rad

Durch den Stoß fiel der 10-Jährige zu Boden und verletzte sich. Die Frau stieg anschließend auf ihr Rad und flüchtete. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall mit Geisterradlerin – zwei Verletzte

Die Frau ist 1,60 bis 1,65 Meter groß und war mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Sie trug eine Brille. Im Fahrradkorb lag eine Tüte mit einem aufgedruckten Croissant. Hinweise an Tel. 83000 530.