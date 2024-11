Dachstuhlbrand nahe Hamburg – besondere Bauart verhindert Schlimmeres

Großer Schreck für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Halstenbek bei Hamburg. Am Mittwochabend geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses plötzlich in Brand. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr löste Großalarm aus.

Als die ersten Einheiten kurz nach 19.30 Uhr vor Ort eintrafen, drang bereits dichter Brandrauch aus dem Dachstuhl des Mehrfamilienhauses am Papenmoorweg in Halstenbek (Kreis Pinneberg). Thorsten Seck, Einsatzleiter vor Ort, forderte umgehend weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung an.

Bauart verhindert Brandausbreitung – Niemand verletzt

Es drohte eine enorme Brandausbreitung auf weitere Teile des Daches. Mit mehreren Strahlrohren konnten die Feuerwehrkräfte den Brand allerdings relativ zügig eindämmen und eine Brandausbreitung verhindern. Dies war, neben dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr, auch der Bauart des Daches zu verdanken.

Durch eine Brandschutzwand konnten sich die Flammen zunächst nicht auf weitere Teile des Daches ausbreiten. Trotz Schwierigkeiten, die Drehleiter der Feuerwehr in Stellung zu bringen, konnten die Flammen auf das zweite Obergeschoss des Hauses begrenzt werden.

Neben einem schnellen Löscherfolg konnten die Einsatzkräfte außerdem einen Igel aus einer der betroffenen Wohnungen retten und in Sicherheit bringen. Verletzte gab es keine. Nun ermittelt die Polizei, wie es zum Brand kommen konnte.