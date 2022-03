Brandstiftungen bei Hamburg – vier Autos in Flammen aufgegangen

Die Feuerwehren im Kreis Pinneberg sind in der Nacht zu Montag gleich mehrere Male zu brennenden Fahrzeugen alarmiert worden. In einem Fall gab es sogar zwei Verletzte. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Wie der Lagedienst der Feuerwehr der MOPO bestätigte, seien die Retter am frühen Montagmorgen kurz nacheinander zu mehreren Autobränden gerufen worden. Drei Mal in Pinneberg und ein weiteres Mal in Uetersen (Kreis Pinneberg). Um 4.35 Uhr ging zunächst ein Notruf aus der Rudolf-Kienau-Straße in Pinneberg ein. Hier meldeten Anwohner Flammen aus einem Carport.

Kreis Pinneberg: Zwei Verletzte bei Pkw-Bränden

Als die Retter am Einsatzort eintrafen, fanden sie zwei lichterloh brennende Autos unter einem Carport vor. Mit Mühe wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert. Zwei Personen erlitten eine Rauchvergiftung. Nur wenige Minuten später der nächste Einsatz. Nur 300 Meter weiter, in der Albert-Schweitzer-Straße, stand ebenfalls ein Pkw in Flammen. Auch diesen Brand hatten die Retter rasch gelöscht.

Kurz darauf ein weiterer Pkw-Brand. In der Straße Große Twiete in Uetersen loderten Flammen aus einem geparkten Auto. Die Feuerwehr löschte auch diesen Brand.

In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Es entstand großer Sachschaden.