Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Montag in Rahlstedt mehrere Autos in Brand gesteckt. Das Feuer breitete sich auf der Straße aus, weil Benzin austrat und sich entzündete. Meterhohe Flammen loderten in den Nachthimmel.

Gegen 0.40 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Die Anrufer meldeten Flammen und kleinere Verpuffungen in der Straße Hegeneck. Sofort rückten mehrere Löschfahrzeuge an. Schon auf der Anfahrt konnten die Retter den hellen Feuerschein erkennen.

Hamburg: Autos brennen lichterloh

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Ein Mercedes und ein Smart standen in Vollbrand. Nur unter Atemschutz konnten sich die Feuerwehrmänner den Flammen nähern. Das Feuer breitete sich auch während der Löschmaßnahmen immer weiter aus, Benzin trat aus und entzündete sich auf der Straße. Auch der Smart fing immer wieder Feuer und wurde deshalb von Einsatzkräften auf die Seite gekippt, um das Benzin auslaufen zu lassen. Mit Mühe konnte ein Übergreifen auf weitere Autos verhindert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Autos gehen in Flammen auf – Polizei ermittelt

Die Feuerwehr war gezwungen, Löschschaum einzusetzen, der die Straße schneeweiß einhüllte. Nach gut 40 Minuten war der Brand gelöscht, die Stadtreinigung kümmerte sich um die Entsorgung des Schaums. Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und durchsuchte die Umgebung nach weiteren Brandbeschleunigern. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 4286 56789 zu melden.