Am Ausschläger Elbdeich im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort sind am Donnerstagabend zwei Autos in Flammen aufgegangen. Ein Anwohner wählte gegen 23 Uhr den Notruf und informierte die Einsatzkräfte.

Daraufhin machten sich Kräfte der Berufs- als auch der Freiwilligen Feuerwehr auf den Weg und bekämpften vor Ort mit mehreren sogenannten C-Rohren die Flammen. Beide Fahrzeuge brannten trotz des Eingreifens komplett aus und waren nicht mehr fahrbereit. Ein drittes, daneben geparktes Auto wurde durch den Brand am Heck beschädigt.

Autos gehen in Hamburg in Flammen auf – Polizei ermittelt

Die Polizei übernahm noch am Abend erste Ermittlungen. Eine Schätzung über die Höhe des Sachschadens gebe es noch nicht, so ein Sprecher des Lagedienstes. Aber: Erst vor einigen Tagen hatte im näheren Umfeld schon einmal ein Auto gebrannt. „Wir prüfen in beiden Fällen, ob es sich um Brandstiftung handelt. Die Ermittlungen dauern an.“ (dg)