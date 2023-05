Bei Hamburg: Feuer vernichtet Wohnung im Dachgeschoss

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr an den Wedeler Weg in Pinneberg gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem Dachstuhl des Mehrfamilienhauses.

Laut eines Pressesprechers habe schnell festgestanden, dass weitere Kräfte notwendig sein werden, um eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Der Brand wurde gleichzeitig von innen und von außen bekämpft, unter anderem kamen zwei Drehleitern zum Einsatz.

Das könnte sie auch interessieren: Feuer zerstört Doppelhaushälfte im Norden

Der alarmierte Rettungsdienst betreute die insgesamt zehn Bewohner des Gebäudes – wie viele von ihnen in ihre Wohnungen zurückkehren können, steht noch nicht fest. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache muss jetzt die Polizei ermitteln. (mp)