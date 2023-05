Doppelhaushälfte bei Feuer in Hamburg vollständig zerstört

An der Karlshöhe in Bramfeld ist am Dienstagmittag ein folgenschwerer Brand ausgebrochen: Trotz rascher Nachalarmierung weiterer Einsatzkräfte konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass die Doppelhaushälfte nun unbewohnbar ist.

Der erste Notruf ging um kurz nach 13 Uhr in der Einsatzzentrale ein: Als die Kräfte kurz darauf vor Ort waren, stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest, Flammen loderten dazu aus der linken Seite der Doppelhaushälfte – sie wurde, wie sich später herausstellte, beinahe komplett von dem Feuer vernichtet und gilt nun als unbewohnbar.

Feuerwehr öffnet Dach

Die Polizei sperrte die Straße, die Feuerwehr fuhr zwei Drehleitern aus, um den Brand von oben zu bekämpfen. Sie öffnete später per Hand Dachziegel, um an alle Glutnester zu gelangen. Dabei wurde die Alarmstufe mehrmals von dem Einsatzleiter erhöht, neue Kräfte kamen dazu.

Die Bewohnerin der rechten Haushälfte wurde von den Rettern ins Freie gebracht. Ob sie in ihr Haus zurückkehren konnte, war zunächst unklar, genau wir ihr Gesundheitszustand. Ihr Nachbar wurde mit diversen Brandverletzungen behandelt, galt aber nicht als schwer verletzt.

Was das Feuer auslöste, ist noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dg/röer)