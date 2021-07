Es begann mit einem Streit und endete in Randale und einer ungewöhnlichen Flucht. Ein Mann hat am Donnerstag im Kreis Harburg einen Streifenwagen gerammt und eine Polizistin attackiert. Er flüchtete in ein Maisfeld und wollte einen Traktor kapern, am Ende waren der Mann und drei Polizisten verletzt.

Gegen 13.50 Uhr ging bei der Polizei ein Hinweis auf Streitigkeiten in der Straße In de Reuth in Stelle ein. Nachdem der Einsatz eigentlich abgeschlossen war, verfolgte ein am Einsatz beteiligter Mann die Polizei und rammte auf der Steller Chaussee mit seinem Auto den Streifenwagen. Anschließend stieg er aus, verletzte eine Polizistin mit einem noch unbekannten Gegenstand – sie erlitt eine Schnittwunde am Oberarm.

Mann rammt Polizeiwagen und flüchtet – vier Verletzte

Anschließend flüchtete der Täter in ein Maisfeld und stoppte einen Traktor, der auf der Landstraße fuhr. Er zwängte sich in die Fahrerkabine und wollte weiter flüchten. Zwei Polizisten schritten mit Pfefferspray ein und konnten den Mann schließlich festnehmen. Durch den Einsatz des Sprays wurden neben dem Tatverdächtigen und der attackierten Polizistin auch die zwei weiteren Beamten verletzt.

Alle Verletzten seien laut Polizeisprecher Henning Flader den ersten Erkenntnissen nach nur leicht verletzt. Der Mann wurde von den Beamten in ein Krankenhaus begleitet. Zu den Hintergründen konnten bisher keine genaueren Angaben gemacht werden. (dpa/to)