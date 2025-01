Kollision mit Auto: 91-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall in Lübeck: Ein 91-jähriger Radfahrer ist mit einem Auto zusammengestoßen. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ein 91 Jahre alter Radfahrer ist in Lübeck bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach Angaben der Regionalleitstelle habe sich der Mann am Samstagnachmittag am Kopf verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall auf dem Kreisverkehr am Mühlentor kam oder wer in dem beteiligten Wagen saß, konnte ein Sprecher der Leitstelle nicht sagen. (dpa/mp)