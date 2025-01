Kaum etwas erhitzte die Gemüter im vornehmen Hamburger Westen so sehr wie der 700 Meter lange neue Radweg in der Reventlowstraße in Othmarschen. Vor einigen Wochen wurden die Arbeiten aber doch wie geplant abgeschlossen, Bezirkschefin Stefanie von Berg (Grüne) wirkte sichtlich erleichtert. Die Straße sei nun für alle Verkehrsteilnehmer sicherer, sagte sie. Aber ist das tatsächlich so? Ein Abschnitt erinnert sehr an einen ähnlich neu gebauten Radweg – der jetzt nachgebessert werden muss.