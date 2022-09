Ungenutzte Windenergie: Könnte diese Idee den Gas-Mangel ausgleichen?

Deutschland steckt mitten in der Energiekrise: Das Gas ist knapp, die Kosten für Verbraucher und Unternehmen explodieren – und der Winter steht vor der Tür. Dabei haben Wissenschaftler der Universität Kiel bereits seit Jahren ein Konzept entwickelt, das genau dafür Abhilfe schaffen könnte.

Schleswig-Holstein gilt als vorbildliches Bundesland in Bezug auf die Windkraft und hat als eines der wenigen Länder bereits die bundesweite Vorgabe erreicht, zwei Prozent der Fläche für Windparks auszuweisen. Wie der NDR berichtet, werden viele der Anlagen aber an windigen Tagen sogar abgeschaltet. Der Grund: Die großen Mengen an Strom könnten das bestehende Netz überlasten. Demnach gehen so insgesamt 3,1 Milliarden Kilowattstunden Energie einfach verloren.

Gas-Mangel Deutschland: Ist Windenergie die Lösung?

Jetzt präsentieren Forscher des Kompetenzzentrums Geo-Energie an der Universität Kiel erneut ihre Idee, die Windkraftanlagen immer weiter laufen zu lassen. Der Starkwind-Strom solle dann dazu genutzt werden, Wärme zu produzieren. Dazu brauche es dann Heizungen, die mit strombetriebenen Wärmestäben nachgerüstet würden.

„Über Atomkraft und Braunkohle nachzudenken, aber den regenerativen Strom, der eigentlich verfügbar wäre, nicht zu nutzen, ist ja widersinnig“, erklärt Professor Andreas Dahmke dem NDR. Er wundere sich, warum die Bundesregierung nicht stärker darüber nachdenke.

Windenergie: Forscher fordern Bund zum Handeln auf

Die erwähnten ungenutzten 3,1 Milliarden Kilowattstunden Stromenergie könnten demnach ungefähr 20 Prozent des gesamten Gasbedarf des nördlichen Bundeslandes abdecken. Laut den Stadtwerken Schleswig-Holstein würde die Idee bereits teilweise in die Tat umgesetzt – es fehle allerdings noch an einem passenden Tarif, um das schon in diesem Winter zur Realität zu machen. (aba)