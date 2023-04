Unfall bei Kraftwerk-Sprengung: Plötzlich schlägt ein Trümmerteil ins Haus ein

Nachdem in Kiel Teile eines alten Kohlekraftwerks gesprengt wurden, schlug ein Trümmerteil in ein Wohnhaus ein – das Haus musste umgehend geräumt werden.

Nach der Sprengung von Teilen des alten Kohlekraftwerks in Kiel ist ein Trümmerteil in ein Wohnhaus eingeschlagen. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Zunächst hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

Trümmer schlägt in Hauswand ein: Familie wird evakuiert

Der Vorfall hatte sich bereits am Sonntag ereignet. Die Polizei sprach von einer Verkettung unglücklicher Umstände. Vermutlich sei ein Trümmerteil auf ein am Boden liegendes anderes Teil aufgeschlagen, woraufhin dieses katapultartig in die Luft geschleudert worden sei.

Das könnte Sie auch interessieren: Moorburg-Frage entschieden: So geht es jetzt mit dem Kraftwerk weiter

Jetzt ermittle die Kriminalpolizei wegen sogenannter Baugefährdung. Laut „Kieler Nachrichten“ hatten sich die Bewohner des rund eineinhalb Kilometer vom Sprengort entfernten Hauses – eine junge vierköpfige Familie – im Untergeschoss aufgehalten, als das etwa tellergroße Metallteil in die Hauswand neben der Eingangstür eingeschlagen sei.

Das Haus sei umgehend geräumt und das junge Paar mit zwei kleinen Kindern übergangsweise in ein Hotel gezogen, schrieb die Zeitung. (dpa/mp)