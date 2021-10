Versuchter Totschlag in Kiel! Am Montagnachmittag ist es im Kieler Stadtteil Mettenhof zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Alle drei erlitten teils schwere Verletzungen. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlages.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zunächst gegen 15.20 Uhr ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger in einem Drogeriemarkt am Kurt-Schumacher-Platz in einen Streit. Der Auslöser war offenbar ein Missverständnis. Nachdem sich die Auseinandersetzung nach draußen verlagert hatte, griffen Zeugen ein und trennten die beiden Kontrahenten.

Streit eskaliert: Drei Männer mit schweren Verletzungen

Kurz darauf erschien ein 22 Jahre alter Angehöriger des 21-Jährigen vor Ort, woraufhin der Streit erneut entbrannte. Vermutlich war es der 21-Jährige, der dem 26-Jährigen schwere Verletzungen am Oberkörper durch Messerstiche zufügte, die laut Auskunft von Medizinern potentiell lebensbedrohlich waren. Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr und wird in einem Krankenhaus behandelt. Während der Auseinandersetzung verletzten sich auch die beiden Angreifer, offenbar durch das eigene Messer.

Ein Zeuge griff beherzt in die Situation ein und konnte die Beteiligten trennen, woraufhin die beiden Tatverdächtigen mit einem PKW flüchteten. Zwischenzeitlich versammelten sich rund 50 Schaulustige vor Ort.

Messerstecherei in Kiel: Täter sind der Polizei bekannt

Der 22-Jährige wurde kurz darauf in einem Auto angetroffen und festgenommen. Aufgrund seiner schweren Beinverletzungen kam er zur Behandlung in ein Krankenhaus und von dort Dienstagvormittag ins Polizeigewahrsam. Der 21 Jahre alte Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung am Jütlandring angetroffen und festgenommen. Auch er kam nach ärztlicher Versorgung seiner Verletzungen noch am Montag ins Polizeigewahrsam.

Beide Tatverdächtige sind polizeilich bereits bekannt und sollen am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. (alu)