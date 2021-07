Fehlalarm an der Ostsee: Am Samstag rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften im Kieler Hafen an, um einen vermissten Schwimmer zu suchen. Die Polizei soll ihn später im Hotel gefunden haben.

Wie die „Kieler Nachrichten“ berichten, meldeten Bekannte den Schwimmer gegen 19 Uhr als vermisst. Er soll zuvor in der Kieler Förde gebadet haben.

Kiel: Polizei findet vermissten Schwimmer im Hotel

Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, Seenotrettern und Tauchern sei mit mehr als 50 Einsatzkräften angerückt. Auch die Badestelle an der Reventloubrücke soll gesperrt worden sein.

Nach ungefähr einer Stunde gab es dem Bericht nach Entwarnung: Polizisten fanden ihn in seinem Hotelzimmer am Bahnhof wohlbehalten auf. (lmr)