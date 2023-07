Schwerer Raub im Norden: Mann entführt und schwer verletzt

Bei einem Überfall im Kieler Stadtteil Gaarden ist ein 27-jähriger Mann ausgeraubt und schwer verletzt worden. Doch damit nicht genug: Die Täter entführten ihr Opfer sogar zeitweise und plünderten dessen Wohnung. Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 7. Juni gegen 20 Uhr. Wie die Polizei bekanntgab, schlugen und traten vier Männer an diesem Mittwochabend auf den 27-Jährigen ein und nahmen ihm sein Smartphone ab. Zuvor hatten sie Geld gefordert, doch der Mann hatte keines dabei. Danach sollen sie ihn mit vorgehaltendem Messer gezwungen haben, in ihr mitgebrachtes Fahrzeug, einen schwarzen VW, zu steigen.

Kiel: Schwerer Raubüberfall in der Innenstadt

Damit fuhren sie zunächst auf einen abgelegenen Feldweg, wo sie das Opfer erneut mit Schlägen und Tritten traktiert haben sollen. Von dort fuhren sie weiter zur Wohnung des Opfers und raubten dort eine Spielekonsole. Danach flüchteten die Täter. Das Opfer wurde bei dem Angrifff schwer verletzt und liegt derzeit im Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Kiel sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können: Drei der vier Täter sollen laut Polizei ein „südländisches Erscheinungsbild” haben, der vierte Täter soll eher deutsch oder polnischer Abstammung sein. Ein Täter soll kräftig, ein anderer schlank sein. Alle Täter seien 20 bis 25 Jahre alt.

Die Polizei sucht ebenfalls Zeugen, denen am Abend des 7. Juni ein am linken oder rechten Kotflügel beschädigter schwarzer VW aufgefallen ist. Sie sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0431) 160 3333 melden. (doe)