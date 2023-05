Raub in Hamburg: Verdächtiges Mädchen ist erst 14

Im Billstedter Ortsteil Mümmelmannsberg ist es am Freitagabend zu einem Einsatz mehrerer Streifenwagen gekommen. Einem Mädchen war unter Gewaltandrohung eine Jacke geraubt worden. Die Täterin wurde rasch gefasst.

Zu dem Einsatz kam es laut Polizei gegen 18.15 Uhr in der Kandinskyallee. Eine 13-Jährige hatte den Notruf gewählt, weil sie von zwei Mädchen beraubt wurde. Die Tat soll sich in Nähe des U-Bahnhofs Mümmelmannsberg abgespielt haben. Rund zehn Streifenwagen rückten an.

Bei der Befragung des Opfers stellte sich heraus, dass sie die Täterinnen aus der Schule kannte. Eine von ihnen, eine erst 14-Jährige, wurde im Rahmen der Fahndung erwischt. Sie kam auf die Wache. Die weiteren Ermittlungen dauern an.