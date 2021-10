Seit Mittwochnachmittag wird Jasper. H aus Kiel vermisst. Der 19-Jährige ist auf lebenswichtige Medikamente angewiesen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Jasper H. sei letztmals um 15.50 Uhr am Mittwoch in der Arnold-Heller-Straße in Kiel gesehen worden. Die Polizei mutmaßt, dass sich der 19-Jährige im gesamten Stadtgebiet aufhalten könnte. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes sei er dringend auf Medikamente angewiesen.

19-Jähriger aus Kiel vermisst: Wer hat Jasper H. gesehen?

Die Polizei beschreibt Jasper H. als etwa 1,75 Meter groß, schlank, mit mittellangen braunen Haaren. An beiden Armen trage er Tattoos. Er soll mit einer braunen Sweatjacke, einer braunen Hose und Trekkingschuhen bekleidet sein.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Eine Straftat dürfte nicht mit seinem Verschwinden in Zusammenhang stehen, teilte die Polizei mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Dreifach-Mord bei Kiel: Warum schoss der Zahnarzt?

Wer den 19-Jährigen gesehen hat oder Angaben zu einem möglichen Aufenthaltsort machen kann, erreicht die Kieler Polizei unter Tel. (0431) 160 3333 oder wählt die 110.