„Mysteriösester Song im Internet“: Kieler Band frischt ihren geheimnisvollen Hit auf

Die Band ist wegen eines Songs aus den frühen 80er Jahren plötzlich bekannt geworden. Ihr Lied „Subways Of Your Mind“ galt jahrelang als „The Most Mysterious Song on the Internet“ – das mysteriöseste Lied im Internet. Nun hat sich die vierköpfige Band von einst erneut zusammengetan, sich im Musikstudio am Rande von München getroffen und den Synthie-Pop-Song neu aufgenommen.

Dabei habe alles geklappt, sagte Sänger und Gitarrist Ture Rückwardt der Deutschen Presse-Agentur. „Es hat alles so funktioniert, wie wir es gehofft haben. Jeder war gut vorbereitet: Gitarren gestimmt, Stimme geölt.“

Fex aus Kiel spielen „Subways Of Your Mind“ neu ein

Für die Neuaufnahme veränderten die Musiker nur Kleinigkeiten an dem Lied. „Nuancen und kleine Schlenker“, sagte Rückwardt dazu. Ansonsten seien dieser und ein weiterer 40 Jahre alter Song der Band so gelassen worden, wie sie gewesen seien. „Mit originalen Synthie-Sounds – nur mit besserem Remix.“ Neben „Subways Of Your Mind“ hat Fex noch den Song „Heart in Danger“ aufgenommen. Das sei auch ein Song mit einem starken Refrain.

Wenn die Mitglieder von Fex 40 Jahre später das Lied mit ihren nun deutlich professionelleren Ohren hören – einige von ihnen arbeiten noch immer aktiv als Musiker –, bleibt die einstige Begeisterung, wie Rückwardt erzählte. „,Subways‘ ist ein Dauerbrenner plus Zeitreise. Und ein Ohrwurm. Es ist eigentlich zeitlos. Sonst hätte es die 40 Jahre nicht überstanden.“

„Subways Of Your Mind“: Neu-Veröffentlichung im Januar

Die Veröffentlichung der neu aufgenommenen Songs ist für Januar geplant. Dann sollen sie digital in den Streamingdiensten abgerufen werden können. Und die Pläne der mittlerweile mehr als 70 Jahre alten Musiker gehen noch weiter. „Ein Album ist natürlich der Plan, zumal wir ja noch genug Songs aus dem alten Programm haben.“ Außerdem seien T-Shirts in Arbeit und noch im Dezember solle eine Schallplatte mit den beiden Songs herauskommen. „Konzerte sind noch nicht geplant.“

Nach den Urhebern des Songs wurde jahrelang weltweit gesucht, nachdem der Kassettenmitschnitt einer NDR-Radiosendung aus den frühen 1980er Jahren online gestellt worden war. Erst im Oktober kontaktierte ein in den USA lebender Tscheche in dem Zusammenhang die einstigen Bandmitglieder und landete einen Volltreffer. Bis dahin hatten Fex seit fast 40 Jahren nicht mehr miteinander gespielt. (dpa/mp)