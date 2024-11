Rätsel gelöst: Norddeutsche Band steckt hinter „geheimnisvollstem Song des Internets“

Als vier Musiker aus Kiel in den Jahren 1982/83 einen Song aufnahmen, ahnten sie vermutlcih nicht, dass dieser 45 Jahre später zu einem Schatz für Musikliebhaber und -Detektive werden würde. Ihr Song gilt mittlerweile als der wohl „geheimnisvollste Song des Internets“.

Die Band FEX aus Kiel, bestehend aus Michael Hädrich (Keyboard, Gitarre), Ture Rückwardt (Sänger, Gitarrist), Norbert Ziermann (Bassist) und Hans Sievers (Drums), war von 1982 bis 1985 aktiv. Zu Beginn ihrer Musikkarriere nahm sie den Song „Subways of your Mind“ auf. Das Stück wurde über die Jahre zu einem gesuchten Objekt für viele Musikliebhaber, ohne dass diese wussten, wer ihn geschrieben hatte oder wie er hieß.

Die Suche nach dem geheimnisvollen Song

Die Suche nach dem Song begann laut „Spiegel“ im Jahr 2007 in Deutschland. Die Geschwister Lydia und Darius stießen auf einen Radio-Mitschnitt, in dem der Song zu hören war. Sie begannen nach dem Titel und dem Künstler zu suchen, jedoch ohne Erfolg. Schließlich wandten sie sich an die Internetgemeinschaft, um Hilfe zu bekommen.

Sie veröffentlichten den Mitschnitt online, was zu einem riesigen „Lostwave“-Phänomen führte. Dieses Phänomen beschreibt die Suche nach vergessenen Liedern, ihren Künstlern und Titeln. Musikliebhaber und Hobby-Detektive versuchen dabei, anhand von bestimmten Merkmalen in den Liedern die Herkunft zu ermitteln.

„Lostwave“-Phänomen: Band FEX im Fokus des Interesses

Die Suche nach „Subways of your Mind“ fand hauptsächlich auf der Social-Media-Plattform Reddit im Unterforum „r/TheMysteriousSong“ statt. YouTuber, das „Rolling Stone“-Magazin und der NDR-Moderator Paul Baskerville beteiligten sich ebenfalls an der Suche. Schließlich löste ein Reddit-Nutzer mit dem Namen „marijn1412“ das Rätsel: In einem alten Zeitungsartikel über das ein NDR-Event für junge Bands war er auf des Rätsels Lösung gekommen. Der Reddit-User nahm daraufhin Kontakt mit Bandmitglied Michael Hädrich auf, um sich die erfolgreiche Recherche bestätigen zu lassen.

Weitere interessante Artikel: Erfolgs-Band Meute: „In Hamburg sind wir aufgeregter als in New York“

Hädrich zeigte sich im Gespräch mit dem „Spiegel“ überrascht über das breite Interesse an dem Song. „Das fand ich schon erstaunlich, dass sich jemand für über 40 Jahre alte Musik einer Band interessiert, die nur regional Erfolg hatte – wenn überhaupt“, sagte Hädrich dem Magazin. Und so habe er nicht gezögert, „marijn1412“ Demobänder des Songs zuzuschicken. „Ich dachte mir: ‚Diese Recherche unterstütze ich, das schadet ja nicht‘.”

Die ganze Band sei überwältigt von der Nachfrage um ihren Song und plane nun eine Neuauflage, so Hädrich. Viele der Theorien, die über über den Song aufgestellt wurden, bestätigte er. Nun würde die Band versuchen, das Masterband – die Originalaufnahme des Songs – zu finden. Damit findet eine 17-jährige Suche nach dem mysteriösesten Song des Internets ein erfolgreiches Ende für alle Fans. (esk)