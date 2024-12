Mann (38) schießt auf Polizei – Täter verletzt

Großeinsatz in Kiel: Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Schusswechsel zwischen einem 38-jährigen Mann und der Polizei gekommen. Nach MOPO-Informationen soll der Mann zuvor mit einem weißen VW Passat vor den Beamten geflohen sein.

Zu dem Vorfall kam es gegen 15 Uhr auf der Werfstraße. Laut Polizei kam es im Rahmen eines Einsatzes nach einer Verfolgungsjagd zum Schusswaffengebrauch. Dabei schossen sowohl der 38-jährige Mann also auch die Polizei.

Werfstraße in Kiel gesperrt – Mann schießt auf Polizei

Im Rahmen des Polizeieinsatzes in #Kiel konnte ein 38-Jähriger festgenommen und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. — Polizei SH (@SH_Polizei) December 3, 2024

Der Mann wurde dabei verletzt. Wie schwer, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Die Pressesprecherin der Polizei Kiel konnte noch keine Auskünfte darüber geben, wer als Erstes geschossen hat. Dies sei „Teil der laufenden Ermittlung“, so die Sprecherin gegenüber der MOPO. Eine Gefahr für Dritte habe es nicht gegeben.

Die Werfstraße in Kiel-Ellerbek ist derzeit weiterhin gesperrt, Ermittler sichern vor Ort Spuren.