Obdachloser beschimpft und bestohlen – von Kindern

Drei Kinder sollen in Kiel einen Obdachlosen bepöbelt, zu Boden gerissen und bestohlen haben. Jetzt sucht die Polizei nach zwei der drei mutmaßlichen Täter.

Ersten Erkenntnissen zufolge seien die drei Kinder in Kiel-Gaarden in der Nacht zum Dienstag an den obdachlosen Mann herangetreten und hätten ihn beschimpft, teilte die Polizei in Kiel am Dienstag mit. Im Laufe des Streits habe ein Kind ihn am Rucksack, den der Mann auf dem Rücken trug, zu Boden gerissen. Anschließend hätten sie den Rucksack gestohlen und seien geflüchtet.

Bei einer Fahndung konnte die Polizei wenig später einen 13 Jahre alten Tatverdächtigen aufgreifen. Der Junge übergab der Polizei den Rucksack und wurde von einer Verwandten nach Hause gebracht. Von den übrigen beiden Kindern fehle noch jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen, die den Angriff beobachtet haben. (dpa)