Kinderpornos: Wohnungen durchsucht – ein Verdächtiger ist erst 16 Jahre alt

Die Kieler Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft haben mehrere Wohnungen durchsucht. Hintergrund des Einsatzes sind der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornographie.

Es fanden knapp 30 Durchsuchungen am Mittwoch statt, wie die Kieler Kripo und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Der Großteil der Wohnungen befindet sich in Kiel, aber auch in den Landkreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde wurden Gebäude durchsucht.

Wegen Kinderpornos: Wohnungen im Norden durchsucht

Die Tatverdächtigen sind zwischen 16 und 58 Jahre alt. Bislang liegen keine Informationen vor, dass sie untereinander vernetzt sind oder gemeinsam vorgingen. Bei den Durchsuchungen stellten die Polizisten eine Vielzahl von Datenträgern sicher, die nun weiter ausgewertet werden.

Wegen fehlender Haftgründe wurden im Vorfeld keine Haftbefehle beantragt. Die Tatverdächtigen werden sich nun in entsprechenden Gerichtsverfahren verantworten müssen.

In einer Kieler Wohnung wurden zudem diverse Waffen und Drogen gefunden – die Ermittlungen dauern an. (elu)