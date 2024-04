„Schockanruf“: Senior übergibt Tausende Euro an Betrüger

Ein Rentner in Kiel ist Opfer eines Betrugs geworden – dabei wollte er bloß seiner Tochter helfen, die vermeintlich Kautionsgeld benötigte.

Wegen eines sogenannten Schockanrufs hat ein 83 Jahre alter Mann einem Betrüger in Kiel 25.000 Euro in bar übergeben. Der Mann hatte einen Anruf bekommen, bei dem eine vermeintliche Gerichtsmitarbeiterin mitgeteilt habe, dass seine Tochter Verursacherin eines schweren Verkehrsunfalls sei, teilte die Polizei am Freitag mit.

Betrüger setzten den Mann über einen längeren Zeitraum unter Druck – bis er zahlte

Bei dem Unfall sei eine junge Radfahrerin angefahren worden und Zeugen hätten ausgesagt, dass die Tochter während der Fahrt das Handy benutzt habe. Der Vater solle eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro zahlen, so die falsche Gerichtsmitarbeiterin, sonst lande die Tochter im Gefängnis. Als der geschockte Mann sagte, dass er nicht so viel Geld habe, habe man sich auf die Aushändigung von 25.000 Euro geeinigt.

Die Anruferin habe den Mann über einen längeren Zeitraum so unter Druck gesetzt, dass er einem Abholer das Bargeld übergab, so die Beamten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (dpa/mp)