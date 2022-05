Bekiffter Autofahrer beleidigt und verletzt Polizisten

In Kiel ist ein Polizist in der Nacht zu Dienstag verletzt worden. Dem Beamten war in seiner Freizeit ein VW-Bus aufgefallen, der mit offener Tür und steckendem Zündschlüssel abgestellt war. Als der mutmaßliche Fahrer hinzukam, eskalierte die Situation.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 3.10 Uhr in der Jeßstraße. Hier habe ein Beamter (37) in seiner Freizeit einen am Straßenrand abgestellten VV-Bus entdeckt. An dem stand die Tür offen, der Zündschlüssel steckte. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Kiel: Polizisten beleidigt, angefahren und dann geflüchtet

Plötzlich sei laut Polizei ein Mann (32) auf den Beamten zugerannt und soll den 37-Jährigen beleidigt haben. Als dieser sich als Polizist zu erkennen gab, geriet die Lage außer Kontrolle. Laut eines Sprechers sprang der 32-Jährige dann in das Fahrzeug und fuhr mit quietschenden Reifen auf den Beamten zu.

Der habe sich mit einem Sprung zur Seite gerettet, wurde aber dennoch am Arm gestreift und verletzt. Der Fahrer des VW-Busses flüchtete. Kollegen des Beamten stellten den Flüchtigen später an der Halteranschrift im Stadtteil Hassee.

Hier habe der Mann angegeben, dass er Drogen konsumiert hatte. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.