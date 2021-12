In Kiel-Mettenhof brannte in der Nacht zum Montag eine Doppelgarage ab. Neben der Garage zerstörten die Flammen zwei Fahrzeuge vollständig. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 0.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer:innen ein Feuer in einer Garage im Königsförder Weg. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand diese bereits voll in Flammen, teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit.

Kiel: Brand in Garage zerstört zwei Autos

Die Kräfte konnte durch den Einsatz einer Drehleiter und dreier C-Rohre verhindern, dass das Feuer auf ein nahegelegenes Wohnhaus übergriff. Ein weiteres Gebäude sei leicht beschädigt worden.

Die Doppelgarage und die zwei Fahrzeuge wurden durch die Flammen komplett zerstört. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Rund 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kiel, der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Russee sowie des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Gegen 3 Uhr rückten die Rettungskräfte wieder ab. (fbo)