Blutiger Messerangriff in Kiel: Tatverdächtige in U-Haft

Drei junge Männer stritten sich am Montag vor einer Drogerie in Kiel-Mettenhof. Die Auseinandersetzung eskalierte – und endete blutig. Für beide mutmaßlichen Angreifer ging es nun in Untersuchungshaft.

Die beiden 21- und 22-jährigen Tatverdächtigen seien in verschiedene Gefängnisse gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Untersuchungshaft habe die zuständige Haftrichterin am Dienstag auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft angeordnet und sofort vollstrecken lassen.

Streit vor Drogeriemarkt in Kiel eskaliert

Die beiden Männer waren am Montagnachmittag mit einem 26-Jährigen in einem Drogeriemarkt am Kurt-Schumacher-Platz aneinander geraten. Zuerst stritt dieser sich mit dem 21-Jährigen, offenbar wegen eines Missverständnisses. Kurz darauf griff der 22-Jährige, ein Angehöriger des jüngeren Mannes, in die Situation ein. Diese hatte sich in der Zwischenzeit vor den Markt verlegt.

Der Streit entfachte erneut, laut Polizei griff der 21-Jährige den 26-Jährigen dann mit einem Messer an. Dabei wurden auch er und sein Angehöriger verletzt. Letzterer erlitt schwere Beinverletzungen, durch schnelle Erstversorgung sei ein lebensgefährlicher Blutverlust allerdings verhindert worden.

Nahe des Tatorts fanden die Beamten ein Messer. Weitere Untersuchungen zwerden eigen, ob es sich dabei um die Tatwaffe handeln könnte.