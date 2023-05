Bedrohung unter der Kita: Fliegerbombe bei Kiel entschärft

Schon im letzten Jahr wurde die Fliegerbombe unter der Kita entdeckt. Am Donnerstag konnte die Bombe nahe Kiel erfolgreich entschärft werden. Etwa 1500 Anwohner im Umkreis von 500 Metern waren von den Maßnahmen betroffen.

Die Fliegerbombe unter einer Kita in Schwentinental bei Kiel ist entschärft worden. Die Arbeit des Kampfmittelräumdienstes habe am Donnerstagvormittag rund eine Stunde gedauert, teilte die Polizei mit. Der Blindgänger lag in 4,5 Meter Tiefe unter der Kita.

Die Fliegerbombe sei in gutem Zustand gewesen, so dass es während der Entschärfung zu keinen Problemen gekommen sei. Ein lauter Knall war zu hören, als die Entschärfer den Detonator der Bombe wie geplant sprengten.

Die Einsatzkräfte nach der gelungenen Entschärfung der Weltkriegsbombe. dpa | Markus Scholz Die Einsatzkräfte nach der gelungenen Entschärfung der Weltkriegsbombe.

Etwa 1500 Anwohner hatten den Sperrbereich bis 10 Uhr verlassen müssen. Ihnen stand von 8 Uhr an die Sporthalle einer Schule als Unterkunft zur Verfügung. Die Straßen waren in einem Radius von 500 Metern rund um den Fundort gesperrt.

Im Oktober hatte sich bei einer Luftbildauswertung für geplante Bauarbeiten der Verdacht auf eine Fliegerbombe ergeben. Ende Januar wurde die Kita geschlossen und der Betrieb vorübergehend in eine Sporthalle verlegt. Anschließend wurden ein Teil des Fundaments und des Bodens entfernt, um die 250 Kilo schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg freizulegen.(dpa)