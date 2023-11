Bedrohung an Bord? Bundespolizei entert Ostseefähre

Die Bundespolizei ist zur Stunde auf der Fähre „Victoria Seaways“ im Kieler Hafen im Einsatz. Was genau sich dort am Dienstag abgespielt hat, wollte ein Bundespolizeisprecher am Abend zunächst nicht sagen.

„Wir gehen derzeit dem Hinweis eines Passagiers nach“, erklärte ein Sprecher gegenüber der MOPO. Dieser habe sich gemeldet, als die Fähre der Reederei DFDS noch unterwegs nach Kiel war. Um eine mögliche Bedrohungslage auszuschließen, seien Polizeikräfte an Bord gegangen.

Kiel: Bundespolizei auf Ostseefähre im Einsatz

Das Einsatzschiff „Neustadt“ brachte per Schlauchboot ein Team zur „Victoria Seaways“, das dort damit begann, den Hinweis zu überprüfen.

Die Fähre war auf dem Weg von Klaipeda in Litauen nach Kiel – die Verbindung wird täglich bedient und dauert rund 20 Stunden. (doe/dpa)