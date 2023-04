Vordermann fährt zu langsam an – Autofahrer zieht Waffe

In Kiel ist es am Samstag zu einem unfassbaren Vorfall gekommen. Ein Autofahrer, der zu langsam anfuhr, machte einen Audi-Fahrer so wütend, dass er diesen überholte und durch das geöffnete Fenster mit einer Waffe bedrohte.

Laut Polizei trug sich der Vorfall gegen 13.15 Uhr am Schwedendamm zu. Dort stand ein 40-Jähriger mit seinem VW an einer roten Ampel. Mit im Wagen: zwei Kinder im Grundschulalter. Diese sollen den 40-Jährigen während der Rotphase kurz abgelenkt haben. Aus diesem Grund habe er nicht sofort bemerkt, dass die Ampel zwischenzeitlich auf grün gesprungen war.

Zwei Schreckschusswaffen und Blaulicht sichergestellt

Darüber regte sich der Fahrer (19) des Audis hinter ihm auf. Weil der 40-jährige nur schwerfällig anfuhr, soll der Audi-Fahrer ihn laut hupend überholt und eine Waffe durch die geöffnete Scheibe auf den Familienvater gerichtet haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Autofahrer gegen Radfahrer – „Mit voller Wucht trat sie gegen meinen Kopf“

Die Polizei stoppte den Audi in Höhe der Rathausstraße. Bei der Durchsuchung des Audis fanden Beamte zwei Schreckschusswaffen sowie ein Blaulicht. Der 19-Jährige bestritt, mit einer der Waffen gedroht zu haben. Zeugen, die Angaben zu den Vorfall machen können werden gebeten, sich unter Telefon (04348) 2154900 zu melden.