27-Jähriger in Rotlichtviertel niedergestochen: Belohnung für Hinweise

Anfang Juni wurde in einer Kieler Kneipe im Rotlichtbezirk ein junger Mann niedergestochen. Der 27-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Auch ein weiterer Gast wurde verletzt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Kiel eine Belohnung ausgesetzt.

Es ist die Nacht vom 2. auf den 3. Juni, als mehrere maskierte Männer den „American Pub“ an der Flämischen Straße in Kiel betreten und direkt auf den jungen Mann am Tresen zugehen. Der 27-Jährige wird angegriffen und von mehreren Messerstichen in den Oberkörper getroffen. Ein 38-jähriger Mann, der zum Tatzeitpunkt neben dem Opfer sitzt, erleidet ebenfalls Schnittverletzungen, allerdings nur leichte. Dann ergreifen die Täter die Flucht zu Fuß in Richtung Alter Markt.

Mann in Kneipe niedergestochen: Staatsanwaltschaft Kiel setzt Belohnung aus

Die beiden verletzten Kneipengäste werden in ein Krankenhaus eingeliefert. Einer entlässt sich nach einer ersten Behandlung selbst aus dem Krankenhaus. Da es von den Tätern keine Beschreibung gibt und die Polizei sie bislang noch nicht ausfindig machen konnte, hat die Staatsanwaltschaft Kiel jetzt eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt und einen neuen Zeugenaufruf gestartet.

Die Staatsanwaltschaft sucht auch den Mann, der sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen hat und dessen Personalien nicht vollständig aufgenommen wurden. „Die Auslobung der Belohnung bezieht sich daher auch auf Hinweise, die zur Feststellung der Identität des Geschädigten führen“, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Opfer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. (0431) 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.