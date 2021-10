19-jähriger Vermisster aus Kiel wieder aufgetaucht

Jasper H. aus Kiel ist wieder da. Ein Mann traf ihn am Donnerstagabend an und informierte die Polizei. Der 19-Jährige war zuvor als vermisst gemeldet worden.

Gegen 18.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Fußgänger Jasper H. im Kieler Stadtteil Gaarden, teilte die Polizei mit. Der Mann informierte umgehend die Beamten, die anschließend die ärztliche Versorgung des Vermissten sicherstellten.

19-Jähriger aus Kiel galt seit Mittwoch als vermisst

Seit Mittwochnachmittag galt Jasper H. als vermisst. Die Polizei mutmaßte, dass sich der 19-Jährige im gesamten Stadtgebiet aufgehalten haben könnte. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes habe er dringend Medikamente benötigt.

Einen Zusammenhang mit einer Straftat hatte die Polizei bei seinem Verschwinden nicht vermutet. Die Beamten bedankten sich beim Passanten und der Bevölkerung für die Hinweise. (mp)